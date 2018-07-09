Полиция открыла огонь по протестующим на юге Ирака - СМИ

Десятки демонстрантов собрались на трассе у входа на месторождение нефти "Западная Курна-2", расположенного в 80 км к северу от Басры. Люди вышли, чтобы выразить протест в связи с высокой безработицей и потребовать работы у нефтяных компаний.

Охранявшие нефтяное производство полицейские открыли предупредительный огонь в воздух для разгона протестующих, однако некоторые из демонстрантов начали толкать стражей правопорядка, после чего полицейские открыли огонь по участникам акции протеста.

Министр внутренних дел Ирака Касем Хусейн аль-Араджи распорядился начать расследование обстоятельств случившегося.



Напомним, сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией 1 июля вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни.



Как сообщал УНН, на фоне падения курса иранского риала в отношении к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.