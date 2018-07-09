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Полиция открыла огонь по протестующим на юге Ирака - СМИ

Полиция открыла огонь по протестующим на юге Ирака - СМИ

Киев  •  УНН

 • 6932 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. Полиция Ирака в воскресенье открыла огонь для разгона протестующих на месторождении нефти под Басрой на юге Ирака. Один демонстрант убит, еще трое ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

Десятки демонстрантов собрались на трассе у входа на месторождение нефти "Западная Курна-2", расположенного в 80 км к северу от Басры. Люди вышли, чтобы выразить протест в связи с высокой безработицей и потребовать работы у нефтяных компаний.

Охранявшие нефтяное производство полицейские открыли предупредительный огонь в воздух для разгона протестующих, однако некоторые из демонстрантов начали толкать стражей правопорядка, после чего полицейские открыли огонь по участникам акции протеста.

Министр внутренних дел Ирака Касем Хусейн аль-Араджи распорядился начать расследование обстоятельств случившегося.

Напомним, сотни демонстрантов, протестующих против нехватки питьевой воды на юго-западе Ирана примерно в 650 километрах от Тегерана, столкнулись с полицией 1 июля вечером, которая применила слезоточивый газ в ответ на то, что активисты бросали в полицию камни.

Как сообщал УНН, на фоне падения курса иранского риала в отношении к американскому доллару в Тегеране начались массовые акции протеста. В воскресенье, 24 июня, свои магазины закрыли торговцы мобильными телефонами и электроникой. В крупнейшем торговом центре иранской столицы сотни людей требовали от правительства принятия срочных мер по укреплению внутреннего рынка.

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