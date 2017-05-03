Поліція відкрила справу за фактом викрадення пам'ятника Марку Бернесу в Ніжині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Ніжинські правоохоронці відкрили провадження за фактом викрадення пам'ятника Марку Бернесу. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернігівської області.
За фактом викрадення монумента поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, що близько дев’ятої ранку 3 травня до поліції звернулася мешканка Ніжина, яка повідомила, що з Графського парку по вулиці Воздвиженській зник бронзовий пам’ятник співаку.
Правоохоронці обстежили місце злочину, виявили та зафіксували сліди й речові докази.
Наразі проводиться комплекс оперативно-розшукових заходів, поліцейські здійснили подворові обходи господарств приватного сектору, прилеглих до місця злочину. Оперативники та дільничні інспектори поліції перевіряють пункти прийому металобрухту, а також осіб, які раніше мали проблеми із законом на ґрунті майнових злочинів. Проводяться інші оперативно-розшукові заходи.
Як повідомляв УНН, у Києві облили фарбою пам'ятник Небесній сотні.