Полиция открыла дело по факту похищения памятника Марку Бернесу в Нежине

По факту похищения монумента полиция открыла уголовное производство по ч.1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Начато досудебное расследование.

Напомним, что около девяти утра 3 мая до полиции обратилась жительница Нежина, которая сообщила, что с Графского парка по улице Воздвиженской исчез бронзовый памятник певцу.

Правоохранители обследовали место преступления, обнаружили и зафиксировали следы и вещественные доказательства.

В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, полицейские провели подворовые обходы хозяйств частного сектора, прилегающих к месту преступления. Оперативники и участковые инспекторы полиции проверяют пункты приема металлолома, а также лиц, которые ранее имели проблемы с законом на почве имущественных преступлений. Проводятся другие оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщал УНН, в Киеве облили краской памятник Небесной сотни.