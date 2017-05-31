Поліція відкрила справу через побиття охоронця Д.Яроша під час інциденту з таксистами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Поліцією Кам’янського відкрито кримінальне провадження за фактом побиття охоронця народного депутата України Дмитра Яроша під час інциденту з таксистами. Про це повідомили в Кам’янському відділі поліції, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“За даними поліції, провадження відкрили, згідно з ухвалою суду, за ознаками кримінального правопорушення за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — йдеться в повідомленні.
Минулого тижня Заводський районний суд Кам’янського задовольнив заяву адвоката охоронця народного депутата України Дмитра Яроша щодо відкриття кримінального провадження за фактом побиття його підзахисного. Адвокат Сергій Погосян наполягає на тому, що його підзахисний Михайло Навроцький під час інциденту був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.
Як повідомляв УНН, 14 травнчя у місті Кам’янське Дніпропетровської області пасажири побили таксиста та стріляли у його колегу.