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Полиция открыла дело за избиение охранника Д.Яроша во время инцидента с таксистами

Киев • УНН

 • 7880 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Полицией Каменского открыто уголовное производство по факту избиения охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша во время инцидента с таксистами. Об этом сообщили в Каменском отделе полиции, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Полиция открыла дело за избиение охранника Д.Яроша во время инцидента с таксистами

“По данным полиции, производство открыли, согласно постановлению суда, по признакам уголовного преступления по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований”, — говорится в сообщении.

На прошлой неделе Заводской районный суд Каменского удовлетворил заявление адвоката охранника народного депутата Украины Дмитрия Яроша об открытии уголовного производства по факту избиения его подзащитного. Адвокат Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный Михаил Навроцкий во время инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

Как сообщал УНН, 14 травнчя в городе Каменское Днепропетровской области пассажиры избили таксиста и стреляли в его коллегу.

 

Украинские Национальные Новости

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