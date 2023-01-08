Поліція відкрила ще 22 справи за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. За минулу добу поліція відкрила ще 22 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими військовими у Херсонській області, повідомляє Національна поліція України, передає УНН.
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Провадження відкриті за ст. 438 Кримінального кодексу (Порушення законів та звичаїв війни). За інформацією поліції, минулої доби окупанти завдавали ударів з реактивних систем залпового вогню, мінометів, ствольної артилерії та танків по населених пунктах Бериславського і Херсонського районів. Через влучання ворожих снарядів суттєво пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, деякі домоволодіння уже не підлягають відновленню, пошкоджені газові труби та трансформаторну підстанцію.
Зокрема агресор завдав удару по пожежно-рятувальній частині Херсона, один рятувальник загинув, четверо поранені. Під масованим вогнем загарбників перебували прибережні райони обласного центру та передмістя, є значні руйнування приватних будинків.
Під час проведення стабілізаційних заходів у селі Новомиколаївка Бериславського району поліцейські отримали інформацію, що троє місцевих жителів добровільно брали участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» під час захоплення росіянами населеного пункту.
Викрито також колаборантку серед освітян. 39-річна жителька Херсона, яка працювала в одному з вищих навчальних закладів, під час тимчасового захоплення міста підтримувала злочинну владу.
У селі Томина Балка троє місцевих жителів активно співпрацювали з незаконними органами влади, добровільно обійняли посади в закладах освіти та впроваджували у них стандарти освіти держави-агресора.
Четверо мешканців селища Білозерка теж активно співпрацювали зі злочинною владою та добровільно обійняли посади у незаконно створеному медичному закладі.
Колаборантом виявився і 69-річний херсонець, який співпрацював з військовими рф, надаючи інформацію про членів територіальної оборони та учасників АТО. Відомо, що зрадник виїхав на лівобережжя.
У Новій Каховці загарбники «націоналізували» мережу аптек. Вони захопили приміщення та привласнили собі все майно. Законний власник оцінив збитки більш як у 1 мільйон 300 тисяч гривень.
За даними поліції, з тимчасово захопленого селища Нижні Сірогози надходять повідомлення, що російські військові (за національністю буряти) заселяються до будинків та квартир, виганяючи власників на вулицю під загрозою застосування зброї. У людей забирають ключі від помешкань та заявляють, що житло їм більше не належить.
Нагадаємо
Затримано мешканця села Чорнобаївка Херсонської області, який під час окупації закликав місцевих брати участь у псевдореферендумі.