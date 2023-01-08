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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Полиция открыла еще 22 дела по фактам военных преступлений российских оккупантов на Херсонщине

Киев • УНН

 • 393110 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. За минувшие сутки полиция открыла еще 22 уголовных производства по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными в Херсонской области, сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Полиция открыла еще 22 дела по фактам военных преступлений российских оккупантов на Херсонщине

Детали

Производство открыты по ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны). По информации полиции, за прошедшие сутки оккупанты наносили удары из реактивных систем залпового огня, минометов, ствольной артиллерии и танков по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. Из-за попадания вражеских снарядов существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры, некоторые домовладения уже не подлежат восстановлению, повреждены газовые трубы и трансформаторная подстанция.

В частности агрессор нанес удар по пожарно-спасательной части Херсона, один спасатель погиб, четверо ранены. Под массированным огнем захватчиков находились прибрежные районы областного центра и пригорода, есть значительные разрушения частных домов.

Во время проведения стабилизационных мероприятий в селе Новониколаевка Бериславского района полицейские получили информацию, что трое местных жителей добровольно участвовали в организации и проведении незаконного «референдума» во время захвата россиянами населенного пункта.

Разоблачена также коллаборантка среди педагогов. 39-летняя жительница Херсона, работавшая в одном из высших учебных заведений, во время временного захвата города поддерживала преступную власть.

В селе Томина Балка трое местных жителей активно сотрудничали с незаконными органами власти, добровольно заняли должности в учебных заведениях и внедряли в них стандарты образования государства-агрессора.

Четверо жителей поселка Белозерка тоже активно сотрудничали с преступной властью и добровольно заняли должности в незаконно созданном медицинском учреждении.

Коллаборантом оказался и 69-летний херсонец, который сотрудничал с военными рф, предоставляя информацию о членах территориальной обороны и участниках АТО. Известно, что предатель выехал на левобережье.

В Новой Каховке захватчики «национализировали» сеть аптек. Они захватили помещения и присвоили себе все имущество. Законный владелец оценил убытки более чем в 1 миллион 300 тысяч гривен.

По данным полиции, из временно захваченного поселка Нижние Серогозы поступают сообщения, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняя владельцев на улицу под угрозой применения оружия. У людей забирают ключи от квартир и заявляют, что жилье им больше не принадлежит.

Напомним 

Задержан житель села Чернобаевка Херсонской области, который во время оккупации призывал местных участвовать в псевдореферендуме.

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