Полиция открыла еще 22 дела по фактам военных преступлений российских оккупантов на Херсонщине

Детали

Производство открыты по ст. 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны). По информации полиции, за прошедшие сутки оккупанты наносили удары из реактивных систем залпового огня, минометов, ствольной артиллерии и танков по населенным пунктам Бериславского и Херсонского районов. Из-за попадания вражеских снарядов существенно повреждены объекты гражданской инфраструктуры, некоторые домовладения уже не подлежат восстановлению, повреждены газовые трубы и трансформаторная подстанция.

В частности агрессор нанес удар по пожарно-спасательной части Херсона, один спасатель погиб, четверо ранены. Под массированным огнем захватчиков находились прибрежные районы областного центра и пригорода, есть значительные разрушения частных домов.

Во время проведения стабилизационных мероприятий в селе Новониколаевка Бериславского района полицейские получили информацию, что трое местных жителей добровольно участвовали в организации и проведении незаконного «референдума» во время захвата россиянами населенного пункта.

Разоблачена также коллаборантка среди педагогов. 39-летняя жительница Херсона, работавшая в одном из высших учебных заведений, во время временного захвата города поддерживала преступную власть.

В селе Томина Балка трое местных жителей активно сотрудничали с незаконными органами власти, добровольно заняли должности в учебных заведениях и внедряли в них стандарты образования государства-агрессора.

Четверо жителей поселка Белозерка тоже активно сотрудничали с преступной властью и добровольно заняли должности в незаконно созданном медицинском учреждении.

Коллаборантом оказался и 69-летний херсонец, который сотрудничал с военными рф, предоставляя информацию о членах территориальной обороны и участниках АТО. Известно, что предатель выехал на левобережье.

В Новой Каховке захватчики «национализировали» сеть аптек. Они захватили помещения и присвоили себе все имущество. Законный владелец оценил убытки более чем в 1 миллион 300 тысяч гривен.

По данным полиции, из временно захваченного поселка Нижние Серогозы поступают сообщения, что российские военные (по национальности буряты) заселяются в дома и квартиры, выгоняя владельцев на улицу под угрозой применения оружия. У людей забирают ключи от квартир и заявляют, что жилье им больше не принадлежит.

Напомним

Задержан житель села Чернобаевка Херсонской области, который во время оккупации призывал местных участвовать в псевдореферендуме.