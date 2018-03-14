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Поліція відкрила провадження за фактом вибуху на Личаківському кладовищі у Львові

Поліція відкрила провадження за фактом вибуху на Личаківському кладовищі у Львові

Київ • УНН

 • 16089 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція Львівської області відкрила провадження за статтею “хуліганство”, за фактом вибуху на території Личаківського кладовища у місті Львові. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Національної поліції області.

“За фактом вибуху відкрито провадження за частиною 4 статі 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. На щастя ніхто не постраждав”, — повідомили в поліції.

Нагадаємо, на територію Личаківського цвинтаря у Львові у ніч на середу невідомі кинули предмет, який вибухнув, від вибуху утворилась ямка діаметром 30 см. Ніхто не постраждав, надгробки також не пошкоджено.

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