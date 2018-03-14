Поліція відкрила провадження за фактом вибуху на Личаківському кладовищі у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Поліція Львівської області відкрила провадження за статтею “хуліганство”, за фактом вибуху на території Личаківського кладовища у місті Львові. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі Національної поліції області.
“За фактом вибуху відкрито провадження за частиною 4 статі 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. На щастя ніхто не постраждав”, — повідомили в поліції.
Нагадаємо, на територію Личаківського цвинтаря у Львові у ніч на середу невідомі кинули предмет, який вибухнув, від вибуху утворилась ямка діаметром 30 см. Ніхто не постраждав, надгробки також не пошкоджено.