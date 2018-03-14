Полиция открыла производство по факту взрыва на Лычаковском кладбище во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полиция Львовской области открыл производство по статье "хулиганство", по факту взрыва на территории Лычаковского кладбища во Львове. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Национальной полиции области.
"По факту взрыва открыто производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. К счастью никто не пострадал", - сообщили в полиции.
Напомним, на территорию Лычаковского кладбища во Львове в ночь на среду неизвестные бросили предмет, который взорвался, от взрыва образовалась ямка диаметром 30 см. Никто не пострадал, надгробия также не был повреждены.