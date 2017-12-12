Поліція відкрила провадження за фактом вбивства неповнолітньої на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Працівники поліції знайшли тіло розшукуваної 12-річної дівчинки на виїзді з міста Кропивницький, відкрито провадження за фактом умисного вбивства, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Кіровоградської області.
“Сьогодні, 12 грудня, тіло розшукуваної дівчинки було знайдене працівниками поліції на території населеного пункту на виїзді з міста Кропивницький. Під час огляду судово-медичними експертами на ньому було виявлено тілесні ушкодження. Нині поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства”, — повідомили в поліції.
Також в прес-службі додали, що інформацію за цим фактом внесено до ЄРДР за ч.2 ст. 115 ККУ.
Нагадаємо, сьогодні біля Кропивницькому виявили тіло 12-річної дівчинки, яка 8-го грудня пішла у школу і не повернулася.