Поліція відкрила провадження за фактом вбивства неповнолітньої на Кіровоградщині

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 12 грудня. УНН. Працівники поліції знайшли тіло розшукуваної 12-річної дівчинки на виїзді з міста Кропивницький, відкрито провадження за фактом умисного вбивства, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУНП Кіровоградської області.

“Сьогодні, 12 грудня, тіло розшукуваної дівчинки було знайдене працівниками поліції на території населеного пункту на виїзді з міста Кропивницький. Під час огляду судово-медичними експертами на ньому було виявлено тілесні ушкодження. Нині поліцейські розслідують кримінальне провадження за фактом умисного вбивства”, — повідомили в поліції.

Також в прес-службі додали, що інформацію за цим фактом внесено до ЄРДР за ч.2 ст. 115 ККУ.

Нагадаємо, сьогодні біля Кропивницькому виявили тіло 12-річної дівчинки, яка 8-го грудня пішла у школу і не повернулася.

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