Полиция открыла производство по факту убийства несовершеннолетней в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 12 декабря. УНН. Работники полиции нашли тело разыскиваемой 12-летней девочки на выезде из города Кропивницкий, открыто производство по факту умышленного убийства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП Кировоградской области.
"Сегодня, 12 декабря, тело разыскиваемой девочки было найдено работниками полиции на территории населенного пункта на выезде из города Кропивницкий. Во время осмотра судебно-медицинскими экспертами на нем были обнаружены телесные повреждения. Сейчас полицейские расследуют уголовное производство по факту умышленного убийства ", - сообщили в полиции.
Также в пресс-службе добавили, что информацию по данному факту внесены в Едрей по ч.2 ст. 115 УК.
Напомним, сегодня у Кропивницкому обнаружили тело 12-летней девочки, которая 8 декабря пошла в школу и не вернулась.