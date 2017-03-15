Поліція відкрила провадження за фактом побиття правоохоронців біля Слов'янська
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені данні за фактом побиття семи правоохоронців на блокпосту біля Слов’янська, передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Донецької області.
"За фактом побиття семи поліцейських відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Розпочато досудове розслідування.", - йдеться в повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, що у вівторок, 14 березня, о 19.30 на автодорозі Київ-Довжанський, на блокпосту біля міста Слов’янськ, під час перевірки працівниками поліції Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області документів у групи осіб (серед яких був народний депутат України), які рухалися на автотранспорті колоною в кількості 13 автомобілів, (близько 80 осіб), виник конфлікт.
В результаті конфлікту семеро працівників поліції, які виконували свої службові обов’язки, отримали тілесні ушкодження.