Поліція відкрила провадження за фактом нападу на учасника АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на учасника АТО в Києві. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“За фактом нападу на учасника АТО відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Особам, причетним до вчинення правопорушення, загрожує до семи років позбавлення волі”, — повідомили в поліції.
Як повідомляв УНН, вчора близько 20:00 до чергової частини Подільського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській відбулася бійка, в результаті чого учасник АТО отримав ножове поранення.
Чоловік проходив по вулиці та відчув удар у спину. Повернувшись, він побачив трьох хлопців та двох дівчат, які були одягнені у маски. Зловмисники накинулися на чоловіка, у результаті чого він отримав колото-різане поранення в спину. Потерпілого госпіталізували, йому надали необхідну допомогу. Згодом із ним поспілкувалися правоохоронці.
Працівники поліції опитали свідків та очевидців події, а також переглянули відео з камер спостереження. Наразі правоохоронці розшукують нападників.