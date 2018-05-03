Полиция открыла производство по факту нападения на участника АТО

"По факту нападения на участника АТО сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лицам, причастным к совершению правонарушения, грозит до семи лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Как сообщал УНН, вчера около 20:00 в дежурную часть Подольского управления полиции поступило сообщение о том, что на улице Константиновской произошла драка, в результате чего участник АТО получил ножевое ранение.

Мужчина проходил по улице и почувствовал удар в спину. Вернувшись, он увидел трех парней и двух девушек, которые были одеты в маски. Злоумышленники набросились на мужчину, в результате чего он получил колото-резаное ранение в спину. Пострадавшего госпитализировали, ему оказали необходимую помощь. Впоследствии с ним пообщались правоохранители.

Работники полиции опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели видео с камер наблюдения. Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.