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Поліція відкрила провадження щодо вибуху в київській квартирі

Поліція відкрила провадження щодо вибуху в київській квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Вибух у київській квартирі кваліфікували як порушення вимог пожежної безпеки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

Повідомлення про вибух у квартирі на вулиці Донецькій, що у Солом‘янському районі столиці, надійшло у поліцію о 21:10. За попередньою інформацією, вибух стався внаслідок витоку газу.

У приміщенні знайшли тіло 81-річної жінки. Іншу потерпілу із різаними ранами та опіками тіла різного ступеню і дихальних шляхів доставили до лікарні.

"За попереднім висновком судмедексперта, пенсіонерка померла кілька днів тому, причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що за фактом смерті жінки відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) із додатковою правовою кваліфікацією – природна смерть, а за фактом вибуху – за ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.

Обставини та причини вибуху будуть з’ясовані у ході слідства.

Як повідомляв УНН, у неділю в поліції повідомили, що внаслідок вибуху у квартирі загинула жінка, ще одну постраждалу доставили в лікарню.

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