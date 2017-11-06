Полиция открыла производство по поводу взрыва в киевской квартире

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52445 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120051 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104340 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107064 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105894 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97044 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104589 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144041 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Полиция открыла производство по поводу взрыва в киевской квартире

Полиция открыла производство по поводу взрыва в киевской квартире

Киев  •  УНН

 • 9484 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Взрыв в киевской квартире квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.

Сообщение о взрыве в квартире на улице Донецкой, что в Соломенском районе столицы, поступило в полицию в 21:10. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

В помещении нашли тело 81-летней женщины. Другую потерпевшую с резаными ранами и ожогами тела разной степени и дыхательных путей доставили в больницу.

"По предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад, причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - естественная смерть, а по факту взрыва - по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Обстоятельства и причины взрыва будут выяснены в ходе следствия.

Как сообщал УНН, в воскресенье в полиции сообщили, что в результате взрыва в квартире погибла женщина, еще одну пострадавшую доставили в больницу.

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