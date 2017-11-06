Полиция открыла производство по поводу взрыва в киевской квартире
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Взрыв в киевской квартире квалифицировали как нарушение требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Сообщение о взрыве в квартире на улице Донецкой, что в Соломенском районе столицы, поступило в полицию в 21:10. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.
В помещении нашли тело 81-летней женщины. Другую потерпевшую с резаными ранами и ожогами тела разной степени и дыхательных путей доставили в больницу.
"По предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад, причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - естественная смерть, а по факту взрыва - по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.
Обстоятельства и причины взрыва будут выяснены в ходе следствия.
Как сообщал УНН, в воскресенье в полиции сообщили, что в результате взрыва в квартире погибла женщина, еще одну пострадавшую доставили в больницу.