Полиция открыла производство по поводу взрыва в киевской квартире

Сообщение о взрыве в квартире на улице Донецкой, что в Соломенском районе столицы, поступило в полицию в 21:10. По предварительной информации, взрыв произошел в результате утечки газа.

В помещении нашли тело 81-летней женщины. Другую потерпевшую с резаными ранами и ожогами тела разной степени и дыхательных путей доставили в больницу.

"По предварительному заключению судмедэксперта, пенсионерка умерла несколько дней назад, причина смерти будет установлена ​​после проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту смерти женщины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) с дополнительной правовой квалификацией - естественная смерть, а по факту взрыва - по ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Обстоятельства и причины взрыва будут выяснены в ходе следствия.

Как сообщал УНН, в воскресенье в полиции сообщили, что в результате взрыва в квартире погибла женщина, еще одну пострадавшую доставили в больницу.