Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Поліція у зв'язку з ранковими подіями у наметовому містечку під Верховною Радою, де сталися сутички і затримали 50 людей, відкрила провадження за статтею про погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
"Розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
У поліції нагадали, що вранці 3 березня на підставі ухвалу суду прийшли зі слідчими діями по вул. Грушевського біля будинку парламенту. Процесуальні дії тривають в рамках кримінальних проваджень, що їх розслідують слідчі столичної поліції. Саме на їх вимогу і був забезпечений доступ правоохоронців на територію наметового містечка.
"Його мешканці вчинили непокору законним вимогам поліцейських та спричинили тілесні ушкодження правоохоронцям", - вказали у поліції.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко.
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