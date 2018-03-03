Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Полиция в связи с утренними событиями в палаточном городке под Верховной Радой, где произошли столкновения и задержали 50 человек, открыла производство по статье об угрозе или насилие относительно работника правоохранительного органа. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Начато уголовное производство по ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
В полиции напомнили, что утром 3 марта на основании решения суда пришли со следственными действиями по ул. Грушевского возле здания парламента. Процессуальные действия продолжаются в рамках уголовных производств, которые расследуют следователи столичной полиции. Именно по их требованию и был обеспечен доступ правоохранителей на территорию палаточного городка.
"Его жители совершили неповиновение законным требованиям полицейских и нанесли телесные повреждения правоохранителям", - указали в полиции.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок.
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