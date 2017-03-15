Поліція відкрила понад 10 кримінальних проваджень за фактами незаконного вивантаження Львівського сміття
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Нацполіція відкрила 11 кримінальних проваджень за фактами незаконного вивантаження Львівського сміття за ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС.
Повідомлявється, що починаючи жовтня 2016 року, працівники Національної поліції зафіксували 21 факт перевезення сміття із Львівської області у інші регіони країни. У кожному з випадків водії сміттєвозів намагались вивантажити сміття у непередбачених для цього місцях.
"Правова кваліфікація подібних дій відбувається за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за забруднення або псування земель...наразі за 11 такими фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.239 (Забруднення або псування земель) Кримінального кодексу України.", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відходи зі Львівщини перевізники сміття мали намір залишити у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Полтавській, Сумській та Черкаській областях. При цьому у більшості випадків сміттєвози рухались колонами і звантажували тонни побутових залишків у одному місці.
"Для уникнення конфліктних ситуацій та недопущення подібних правопорушень у подальшому, суб’єкти господарювання, що замовляють перевезення відходів, повинні забезпечити водія транспортного засобу, що здійснює таке перевезення, відповідним пакетом документів.
Зокрема, у документах повинна бути інформація про кінцевий пункт вивантаження сміття, місце розташування полігону та підтверджуючі документи про зобов’язання прийняти сміття на полігон", - зазначили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, на територію Пологівського району Запорізької області привезли та вивантажили понад 100 тонн львівського сміття.
Раніше Президент України Петро Порошенко доручив уряду вжити невідкладних заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова зараз і на тривалу перспективу.