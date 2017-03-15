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Полиция открыла более 10 уголовных производств по фактам незаконного выгрузки Львовского мусора

Полиция открыла более 10 уголовных производств по фактам незаконного выгрузки Львовского мусора

Киев • УНН

 • 12359 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Нацполиция открыла 11 уголовных производств по фактам незаконной выгрузки Львовского мусора по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что начиная с октября 2016, работники Национальной полиции зафиксировали 21 факт перевозки мусора из Львовской области в другие регионы страны. В каждом из случаев водители мусоровозов пытались выгрузить мусор в непредусмотренных для этого местах.

"Правовая квалификация подобных действий происходит по статье Уголовного кодекса, предусматривающей наказание за загрязнение или порча земель ... пока за 11 такими фактами сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 (загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины . ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отходы со Львовщины перевозчики мусора намеревались оставить в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской и Черкасской областях. При этом в большинстве случаев мусоровозы двигались колоннами и загружали тонны бытовых остатков в одном месте.

"Во избежание конфликтных ситуаций и недопущения подобных правонарушений в дальнейшем, предприятия, которые заказывают перевозки отходов, должны обеспечить водителя транспортного средства, осуществляющего такую ​​перевозку, соответствующим пакетом документов.

В частности, в документах должна быть информация о конечном пункте выгрузки мусора, местоположения полигона и подтверждающие документы об обязательствах принять мусора на полигон", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, на территорию Пологовского района Запорожской области привезли и выгрузили более 100 тонн львовского мусора.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять безотлагательные меры для решения проблемы вывоза мусора из Львова сейчас и на длительную перспективу.

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