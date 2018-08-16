Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом стрілянини у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Правоохоронці завели кримінальну справу за фактом стрілянини після дорожньої аварії у Києві на вулиці Данила Щербаківського. Про це повідомив відділ комунікацій поліції Києва, передає УНН.
"За фактом бійки зі стріляниною розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.
Стрілка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Відповідно до санкції статті, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 16 серпня у Києві дорожна аварія перетворилась на "дуель": водії посперечалися про надання переваги у русі. Миттєво спалахнулий конфлікт переріс у фізичну фазу і завершився стріляниною - мотоцикліст витягнув зброю і декілька разів вистрелив у водія автобуса.
Як зазначалося, потерпілого, 1975 р. н., із тілесними ушкодженнями госпіталізували. Стрілка затримали, це — житель Київської області, 1988 р.н.