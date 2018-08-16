Полиция открыла уголовное производство по факту стрельбы в Киеве

“По факту драки со стрельбой начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Стрелка задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Согласно санкции статьи, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, 16 августа в Киеве дорожная авария превратилась в “дуэль”: водители поспорили о предоставлении преимущества в движении. Мгновенно вспыхнувший конфликт перерос в физическую фазу и завершился стрельбой — мотоциклист вытащил оружие и несколько раз выстрелил в водителя автобуса.

Как отмечалось, потерпевшего, 1975 г. н. р., с телесными повреждениями госпитализировали. Стрелка задержали, это — житель Киевской области, 1988 г.р.