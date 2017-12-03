Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом наїзду на сина Вірастюка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП на бульварі Лесі Українки, в результаті якої збили сина Василя Вірастюка Адама, передає УНН з посиланням на повідомлення Поліції Києва.
За попередньою інформацією, водій іномарки на пішохідному переході скоїв наїзд на 14-річного підлітка, після чого з місця пригоди втік. Правоохоронці розшукують водія - порушника та просять відгукнутися усіх свідків та очевидців.
Вчора, 2 грудня, близько 16:00 на перехресті бульвару Лесі Українки з вулицею Івана Кудрі автомобіль на переході збив хлопця, який на зелене світло переходив проїзну частину. Після ДТП водій іномарки втік.
Внаслідок інциденту потерпілий отримав тілесні ушкодження.
За фактом автопригоди слідчі Печерського управління поліції внесли відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами.
Столичні поліцейські звертаються до свідків з проханням надати будь-яку інформацію щодо особи підозрюваного.
Нагадаємо, у Києві на пішохідному переході збили сина Василя Вірастюка.