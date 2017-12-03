Полиция открыла уголовное производство по факту наезда на сына Вирастюка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Полиция начала уголовное производство по факту ДТП на бульваре Леси Украинки, в результате которого сбили сына Василия Вирастюка Адама, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киева.
По предварительной информации, водитель иномарки на пешеходном переходе совершил наезд на 14-летнего подростка, после чего с места происшествия скрылся. Правоохранители разыскивают водителя - нарушителя и просят откликнуться всех свидетелей и очевидцев.
Вчера, 2 декабря, около 16:00 на перекрестке бульвара Леси Украинки с улицей Ивана Кудри автомобиль на переходе сбил парня, который на зеленый свет переходил проезжую часть. После ДТП водитель иномарки скрылся.
В результате инцидента пострадавший получил телесные повреждения.
По факту ДТП следователи Печерского управления полиции внесил сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами.
Столичные полицейские обращаются к свидетелям с просьбой предоставить любую информацию о личности подозреваемого.
Напомним, в Киеве на пешеходном переходе сбили сына Василия Вирастюка.