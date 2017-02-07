Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування активістами автодороги біля Бахмута – В.Аброськін

"Даний факт блокування автодороги зафіксований, внесений до ЄРДР, є відповідне кримінальне провадження, яке відкрите за статтею "Блокування автомагістралей". Я думаю, що слідство дасть оцінку кожному учаснику даної події",- сказав В.Аброськін.

Він також додав, що за фактом використання спецзасобів поліцією призначено службове розслідування.

"Буде проведена повна перевірка. Матеріали будуть направлені для прийняття рішення і вивчення всіх матеріалів в обласну прокуратуру Донецької області",- сказав В.Аброськін.

Він додав, що після всіх подій, народний депутат доставив трьох людей в лікарню, однак вони її відразу покинули.

За його словами дана автомобільна дорога Бахмут-Костянтинівка є стратегічно важливою для Донецької області.

"Вчора невідомі в балаклавах і камуфляжному одязі з, я їх називаю, дринами дерев'яними, які були взяті невідомими в лісі і прилаштовані так, щоб їх можна було тримати в руках і наносити удари, перекрили дорогу не лише в одному напрямку, а у двох",- сказав В.Аброськін.

За його словами це призвело до накопичення транспорту військового призначення, а також спецслужб, в тому числі медичного призначення.

Він уточнив, що автомобілі і автобуси, які рухались в Курахово не могли проїхати близько 20 хв.

"Мною було прийнято рішення і я дав вказівку, знаходячись безпосередньо на місці, розблокувати дорогу",- сказав він, додавши, що після цього поліція розблокувала дорогу.

Нагадаємо, найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі.

Як повідомляв УНН, за інформацією донецького управління поліції, 6 лютого близько 16:00 поблизу м.Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Кураховської ТЕС.

Ткаож нагадаємо, 5 лютого у поліції повідомили, що народний депутат, який бере участь у блокаді залізниці у Бахмуті, побив на блокпосту працівника поліції.