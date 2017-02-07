Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування активістами автодороги біля Бахмута – В.Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом блокування активістами автомобільної дороги неподалік Бахмута Донецької області. Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін, передає кореспондент УНН.
"Даний факт блокування автодороги зафіксований, внесений до ЄРДР, є відповідне кримінальне провадження, яке відкрите за статтею "Блокування автомагістралей". Я думаю, що слідство дасть оцінку кожному учаснику даної події",- сказав В.Аброськін.
Він також додав, що за фактом використання спецзасобів поліцією призначено службове розслідування.
"Буде проведена повна перевірка. Матеріали будуть направлені для прийняття рішення і вивчення всіх матеріалів в обласну прокуратуру Донецької області",- сказав В.Аброськін.
Він додав, що після всіх подій, народний депутат доставив трьох людей в лікарню, однак вони її відразу покинули.
За його словами дана автомобільна дорога Бахмут-Костянтинівка є стратегічно важливою для Донецької області.
"Вчора невідомі в балаклавах і камуфляжному одязі з, я їх називаю, дринами дерев'яними, які були взяті невідомими в лісі і прилаштовані так, щоб їх можна було тримати в руках і наносити удари, перекрили дорогу не лише в одному напрямку, а у двох",- сказав В.Аброськін.
За його словами це призвело до накопичення транспорту військового призначення, а також спецслужб, в тому числі медичного призначення.
Він уточнив, що автомобілі і автобуси, які рухались в Курахово не могли проїхати близько 20 хв.
"Мною було прийнято рішення і я дав вказівку, знаходячись безпосередньо на місці, розблокувати дорогу",- сказав він, додавши, що після цього поліція розблокувала дорогу.
Нагадаємо, найближчими днями активісти заблокують ще одну гілку залізничної дороги на Донбасі.
Як повідомляв УНН, за інформацією донецького управління поліції, 6 лютого близько 16:00 поблизу м.Часів Яр невстановлені особи у балаклавах перекрили дорогу, заблокувавши проїзд автобусу з працівниками Кураховської ТЕС.
Ткаож нагадаємо, 5 лютого у поліції повідомили, що народний депутат, який бере участь у блокаді залізниці у Бахмуті, побив на блокпосту працівника поліції.