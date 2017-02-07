Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования активистами автодороги возле Бахмута - В.Аброськин

"Данный факт блокирования автодороги зафиксирован, внесен в ЕРДР, есть соответствующее уголовное производство, которое открыто по статье "Блокирование автомагистралей". Я думаю, что следствие даст оценку каждому участнику данного события", - сказал В.Аброськин.

Он также добавил, что по факту использования спецсредств полицией назначено служебное расследование.

"Будет проведена полная проверка. Материалы будут направлены для принятия решения и изучения всех материалов в областную прокуратуру Донецкой области", - сказал В.Аброськин.

Он добавил, что после всех событий, народный депутат доставил трех людей в больницу, однако они ее сразу покинули.

По его словам данная автомобильная дорога Бахмут-Константиновка является стратегически важной для Донецкой области.

"Вчера неизвестные в балаклавах и камуфляжной одежде с, я их называю, дрынами деревянными, которые были взяты неизвестными в лесу и приспособлены так, чтобы их можно было держать в руках и наносить удары, перекрыли дорогу не только в одном направлении, а в двух", - сказал В.Аброськин.

По его словам это привело к накоплению транспорта военного назначения, а также спецслужб, в том числе медицинского назначения.

Он уточнил, что автомобили и автобусы, которые двигались в Курахово не могли проехать около 20 мин.

"Мною было принято решение и я дал указание, находясь непосредственно на месте, разблокировать дорогу", - сказал он, добавив, что после этого полиция разблокировала дорогу.

Напомним, в ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе.

Как сообщал УНН, по информации донецкого управления полиции, 6 февраля около 16:00 вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.

Ткаож напомним, 5 февраля в полиции сообщили, что народный депутат, который участвует в блокаде железной дороги в Бахмуте, избил на блокпосту работника полиции.