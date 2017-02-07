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Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования активистами автодороги возле Бахмута - В.Аброськин

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования активистами автомобильной дороги неподалеку Бахмута Донецкой области. Об этом на брифинге сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин, передает корреспондент УНН.

Полиция открыла уголовное производство по факту блокирования активистами автодороги возле Бахмута - В.Аброськин

"Данный факт блокирования автодороги зафиксирован, внесен в ЕРДР, есть соответствующее уголовное производство, которое открыто по статье "Блокирование автомагистралей". Я думаю, что следствие даст оценку каждому участнику данного события", - сказал В.Аброськин.

Он также добавил, что по факту использования спецсредств полицией назначено служебное расследование.

"Будет проведена полная проверка. Материалы будут направлены для принятия решения и изучения всех материалов в областную прокуратуру Донецкой области", - сказал В.Аброськин.

Он добавил, что после всех событий, народный депутат доставил трех людей в больницу, однако они ее сразу покинули.

По его словам данная автомобильная дорога Бахмут-Константиновка является стратегически важной для Донецкой области.

"Вчера неизвестные в балаклавах и камуфляжной одежде с, я их называю, дрынами деревянными, которые были взяты неизвестными в лесу и приспособлены так, чтобы их можно было держать в руках и наносить удары, перекрыли дорогу не только в одном направлении, а в двух", - сказал В.Аброськин.

По его словам это привело к накоплению транспорта военного назначения, а также спецслужб, в том числе медицинского назначения.

Он уточнил, что автомобили и автобусы, которые двигались в Курахово не могли проехать около 20 мин.

"Мною было принято решение и я дал указание, находясь непосредственно на месте, разблокировать дорогу", - сказал он, добавив, что после этого полиция разблокировала дорогу.

Напомним, в ближайшие дни активисты заблокируют еще одну ветку железной дороги на Донбассе.

Как сообщал УНН, по информации донецкого управления полиции, 6 февраля около 16:00 вблизи г. Часов Яр неустановленные лица в балаклавах перекрыли дорогу, заблокировав проезд автобуса с сотрудниками Кураховской ТЭС.

Ткаож напомним, 5 февраля в полиции сообщили, что народный депутат, который участвует в блокаде железной дороги в Бахмуте, избил на блокпосту работника полиции.

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