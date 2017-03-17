Поліція Ужгорода затримала переправника нелегалів

“Наприкінці листопада 2016 року прикордонники спільно з оперативниками відділу по боротьбі з торгівлею людьми закарпатської поліції затримали вночі неподалік українсько-словацького кордону в Ужгороді трьох нелегальних мігрантів разом з їхнім провідником. Як з’ясувалося, нелегалів намагався переправити через кордон 45-річний житель Ужгорода, який раніше уже притягався до кримінальної відповідальності й був засуджений за скоєння аналогічного злочину. Іншу судимість цей чоловік має за скоєння крадіжок”, — йдеться у повідомленні прес-служби ГУ НП у Закарпатській області.

За даним фактом минулого року поліція розпочала кримінальне провадження за ст.332 ККУ — Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, однак фігурант справи більше трьох місяців переховувався від слідства. Сьогодні його затримали біля одного з ринків Ужгорода.

Затриманому вже оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ст.332 ККУ. За клопотанням слідчого суд обрав фігуранту справи міру запобіжного заходу — домашній арешт. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 17 березня екс-нардеп напідпитку побив прикордонника, прокуратура передала справу до суду.