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Полиция Ужгорода задержала Переправщика нелегалов

Полиция Ужгорода задержала Переправщика нелегалов

Киев • УНН

 • 7810 просмотра

УЖГОРОД-КИИВ. 17 марта. УНН. Сегодня сотрудники отдела по противодействию торговле людьми ГУ ЧП в Закарпатской области совместно с оперативниками криминальной полиции Ужгородского района задержали 45-летнего ужгородца, который разыскивался за переправку нелегальных мигрантов, сообщают в отделе коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

"В конце ноября 2016 пограничники совместно с оперативниками отдела по борьбе с торговлей людьми закарпатской милиции задержали ночью неподалеку украинского-словацкой границы в Ужгороде трех нелегальных мигрантов вместе с их проводником. Как выяснилось, нелегалов пытался переправить через границу 45-летний житель Ужгорода, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за совершение аналогичного преступления. Другую судимость этот человек имеет за совершение краж", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЧП в Закарпатской области.

По данному факту прошлого года полиция начала уголовное производство по ст.332 УК - Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, однако фигурант дела более трех месяцев скрывался от следствия. Сегодня его задержали возле одного из рынков Ужгорода.

Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.332 УК. По ходатайству следователя суд избрал фигуранту дела меру пресечения - домашний арест. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 марта экс-нардеп навеселе избил пограничника, прокуратура передала дело в суд.

 

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