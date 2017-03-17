Полиция Ужгорода задержала Переправщика нелегалов

"В конце ноября 2016 пограничники совместно с оперативниками отдела по борьбе с торговлей людьми закарпатской милиции задержали ночью неподалеку украинского-словацкой границы в Ужгороде трех нелегальных мигрантов вместе с их проводником. Как выяснилось, нелегалов пытался переправить через границу 45-летний житель Ужгорода, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и был осужден за совершение аналогичного преступления. Другую судимость этот человек имеет за совершение краж", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЧП в Закарпатской области.

По данному факту прошлого года полиция начала уголовное производство по ст.332 УК - Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, однако фигурант дела более трех месяцев скрывался от следствия. Сегодня его задержали возле одного из рынков Ужгорода.

Задержанному уже объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст.332 УК. По ходатайству следователя суд избрал фигуранту дела меру пресечения - домашний арест. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 марта экс-нардеп навеселе избил пограничника, прокуратура передала дело в суд.