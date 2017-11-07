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Поліція у Запоріжжі затримала двох мітингувальників за комуністичну символіку

Поліція у Запоріжжі затримала двох мітингувальників за комуністичну символіку

Київ • УНН

 • 9545 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні у Запоріжжі, незважаючи на заборону використання радянської символіки, відбувся несанкціонований мітинг на честь сторіччя Жовтневої революції. Поліція затримала двох пенсіонерів, які використовували заборонену символіку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі коммунікації ГУ Нацполіції України у Запорізькій області.

Під час акції деякі учасники використовували радянські гасла та використовували заборонену комуністичну символіку. Так, поліція затримала чоловіка 1939 р.н. і жінку 1959 р.н. та вилучила в них прапор із комуністичною символікою.

“Затриманих доставили до Олександрівського райвідділку Нацполіції, де наразі з’ясовуються всі обставини та вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності”, — повідомили у обласному управлінні Нацполіції.

Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.

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