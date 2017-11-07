Поліція у Запоріжжі затримала двох мітингувальників за комуністичну символіку

Під час акції деякі учасники використовували радянські гасла та використовували заборонену комуністичну символіку. Так, поліція затримала чоловіка 1939 р.н. і жінку 1959 р.н. та вилучила в них прапор із комуністичною символікою.

“Затриманих доставили до Олександрівського райвідділку Нацполіції, де наразі з’ясовуються всі обставини та вирішується питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності”, — повідомили у обласному управлінні Нацполіції.

Як повідомляв УНН, у ніч із 6 на 7 листопада невідомі залили цементним розчином Вічний вогонь у парку Вічної Слави в столиці.