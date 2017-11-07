Полиция в Запорожье задержала двух митингующих за коммунистическую символику

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 52445 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 120053 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 104341 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 107065 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105895 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 97049 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104590 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102302 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 144042 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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Актуальное
Полиция в Запорожье задержала двух митингующих за коммунистическую символику

Полиция в Запорожье задержала двух митингующих за коммунистическую символику

Киев  •  УНН

 • 9543 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня в Запорожье, несмотря на запрет использования советской символики, состоялся несанкционированный митинг в честь столетия Октябрьской революции. Полиция задержала двух пенсионеров, которые использовали запрещенную символику. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.

Во время акции некоторые участники использовали советские лозунги и использовали запрещенную коммунистическую символику. Полиция задержала мужчину 1939 г.р. и женщину 1959 г.р. и изъяла у них флаг с коммунистической символикой.

“Задержанных доставили в Александровский райотдел Нацполиции, где выясняются все обстоятельства и решается вопрос о привлечении их к административной ответственности”, — сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как сообщал УНН, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.

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