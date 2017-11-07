Полиция в Запорожье задержала двух митингующих за коммунистическую символику
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня в Запорожье, несмотря на запрет использования советской символики, состоялся несанкционированный митинг в честь столетия Октябрьской революции. Полиция задержала двух пенсионеров, которые использовали запрещенную символику. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области.
Во время акции некоторые участники использовали советские лозунги и использовали запрещенную коммунистическую символику. Полиция задержала мужчину 1939 г.р. и женщину 1959 г.р. и изъяла у них флаг с коммунистической символикой.
“Задержанных доставили в Александровский райотдел Нацполиции, где выясняются все обстоятельства и решается вопрос о привлечении их к административной ответственности”, — сообщили в областном управлении Нацполиции.
Как сообщал УНН, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.