Полиция в Запорожье задержала двух митингующих за коммунистическую символику

Во время акции некоторые участники использовали советские лозунги и использовали запрещенную коммунистическую символику. Полиция задержала мужчину 1939 г.р. и женщину 1959 г.р. и изъяла у них флаг с коммунистической символикой.

“Задержанных доставили в Александровский райотдел Нацполиции, где выясняются все обстоятельства и решается вопрос о привлечении их к административной ответственности”, — сообщили в областном управлении Нацполиции.

Как сообщал УНН, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице.