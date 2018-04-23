Поліція у США показала зброю, з якої оголений чоловік відкрив стрілянину в ресторані
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У місті Нешвілл, штат Теннессі, оголений чоловік влаштував стрілянину у кафе із гвинтівки. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
Поліція оприлюднила фотографію зброї – це гвинтівка AR-15, яка часто застосовується зловмисниками у США під час нападу. Зазначається, що подібні гвинтівки були використані під час стрілянини в Лас-Вегасі минулого року, в результаті якої загинуло 58 людей, а також під час нападу на школу у Флориді.
Правоохоронці розшукують підозрюваного, якого вони ідентифікували як 29-річний Тревіс Реінкінг з Іллінойсу.
Повідомляється, що чоловік приїхав до кафе на пікапі і спершу застрелив двох людей біля ресторану, а потім зайшов усередину. Один із відвідувачі кафе вибив зброю з рук зловмисника, після чого той зник.
Внаслідок стрілянини троє людей померли на місця події, а четверта – у лікарні.
За повідомленням поліції, чоловік був голий, окрім зеленої куртки, яку він скинув, перш ніж залишити місце події. Пізніше його підозрюваного бачили у лісі в чорних штанях, але без сорочки.
Як повідомляв УНН, у США оголений чоловік влаштував стрілянину в ресторані.