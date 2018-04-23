Полиция в США показала оружие, из которого обнаженный мужчина открыл стрельбу в ресторане

Полиция обнародовала фотографию оружия - это винтовка AR-15, которая часто применяется злоумышленниками в США во время нападения. Отмечается, что подобные винтовки были использованы во время стрельбы в Лас-Вегасе в прошлом году, в результате которого погибли 58 человек, а также во время нападения на школу во Флориде.

Правоохранители разыскивают подозреваемого, которого они идентифицировали как 29-летний Трэвис Реинкинг из Иллинойса.

Сообщается, что человек приехал в кафе на пикапе и сначала застрелил двух человек около ресторана, а потом зашел внутрь. Один из посетители кафе выбил оружие из рук злоумышленника, после чего тот исчез.

В результате стрельбы три человека скончались на месте происшествия, а четвертый - в больнице.

По сообщению полиции, мужчина был голый, кроме зеленой куртки, которую он сбросил, прежде чем покинуть место происшествия. Позже его подозреваемого видели в лесу в черных штанах, но без рубашки.

Как сообщал УНН, в США обнаженный мужчина устроил стрельбу в ресторане.