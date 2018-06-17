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Поліція: у “Марші рівності” в Києві взяли участь близько 3 тисяч осіб

Поліція: у “Марші рівності” в Києві взяли участь близько 3 тисяч осіб

Київ • УНН

 • 61492 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. “Марш рівності" у Києві пройшов спокійно, участь в акції взяли близько трьох тисяч осіб. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив начальник ГУНП у м.Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.

“Пройшло все спокійно. За винятком однієї сутички, де було затримано понад 50 осіб. Від учасників акції інформації про постраждалих ще не надходила. Наразі майже всі затримані відпущені, на них складені адміністративні матеріали. Ще кілька осіб залишаються. Відносно них буде складено матеріали за ст.345 (загроза здоров'ю та життю співробітників правоохоронних органів). П'ятеро працівників поліції постраждали — у них опіки очей від сльозогінного газу, шість осіб із числа цивільних (ще до початку маршу внаслідок сутичок з поліцією), їм також надана медична допомога”, — сказав Крищенко.

Він зазначив, що у затриманих були вилучені газові балончики та вибухові пакети, якими вони скористатися не встигли.

За словами Крищенка, участь у марші взяло близько 3 тисяч осіб, а порядок забезпечувало 3,5 тисячі правоохоронців.

Нагадаємо, учасники "Маршу рівності" у Києві пройшли ходою від Будинку вчителя до площі Льва Толстого у Києві.

Як повідомляв УНН, у результаті сутичок перед проведенням "Маршу рівності" в Києві було затримано 57 осіб.

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