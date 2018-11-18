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Поліція: сума вкрадених грошей у інкасаторів виявилася майже удвічі більшою

Поліція: сума вкрадених грошей у інкасаторів виявилася майже удвічі більшою

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомлялось раніше. Про це УНН повідомили в поліції Київської області.

“При підрахунку грошей у викрадених касетах інкасаторського автомобіля виявилося, що сума становить 3 мільйона гривень, а не 1,8 млн, як заявляли у банку”, — сказали в поліції, зауваживши, що дивним виглядає факт незнання співробітниками банку, яку суму заряджали в касети для банкомату.

Також у поліції повідомили, що особи двох інших фігуранів нападу встановлені і їх затримання є “справою техніки”.

Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину й викраденні 1,8 мільйонів гривень.

Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план "Перехоплення".

Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.

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