Поліція: сума вкрадених грошей у інкасаторів виявилася майже удвічі більшою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Сума вкрадених грошей з інкасаторського автомобіля ПриватБанку становила 3 млн грн, а не 1,8 млн, як повідомлялось раніше. Про це УНН повідомили в поліції Київської області.
“При підрахунку грошей у викрадених касетах інкасаторського автомобіля виявилося, що сума становить 3 мільйона гривень, а не 1,8 млн, як заявляли у банку”, — сказали в поліції, зауваживши, що дивним виглядає факт незнання співробітниками банку, яку суму заряджали в касети для банкомату.
Також у поліції повідомили, що особи двох інших фігуранів нападу встановлені і їх затримання є “справою техніки”.
Як повідомляв УНН, 18 листопада поліція затримала одного з підозрюваних у скоєнні нападу на інкасаторську машину й викраденні 1,8 мільйонів гривень.
Нагадаємо, у суботу зранку в Ірпені Київської області невідомі пограбували інкасаторську машину. Був введений план "Перехоплення".
Невідомі, які втекли після пограбування автомобіля інкасаторів в Ірпені Київської області, викравши 1,8 млн грн, поїхали на позашляховику Mitsubishi Pajero.