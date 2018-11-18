Полиция: сумма украденных у инкассаторов денег оказалась почти вдвое больше
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Сумма украденных денег из инкассаторского автомобиля ПриватБанка составила 3 млн грн, а не 1,8 млн, как сообщалось ранее. Об этом сообщили УНН в полиции Киевской области.
“При подсчете денег в похищенных кассетах инкассаторского автомобиля оказалось, что сумма составляет 3 млн гривен, а не 1,8 млн, как заявляли в банке”, — сказали в полиции, отметив, что странным выглядит факт незнания сотрудниками банка, какую сумму заряжали в кассеты для банкомата.
Также в полиции сообщили, что лица двух других фигурантов нападения установлены и их задержание является “делом техники”.
Как сообщал УНН, 18 ноября полиция задержала одного из подозреваемых в совершении нападения на инкассаторскую машину и похищении 1,8 млн гривен.
Напомним, в субботу утром в Ирпене Киевской области неизвестные ограбили инкассаторскую машину. Был введен план “Перехват”.
Неизвестные, сбежавшие после ограбления автомобиля инкассаторов в Ирпене Киевской области, уехали на внедорожнике Mitsubishi Pajero.