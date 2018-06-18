Поліція сьогодні вручить підозри молодикам, які побили відвідувача столичного супермаркету

"Сьогодні їм планується вручення підозри", - сказали у поліції, не уточнивши водночас за якою статтею кваліфікуються дії підозрюваних.



Нагадаємо, на минулому тижні поліція затримала двох із трьох молодих людей, які по-звірячому побили покупця супермаркету на столичній Лук'янівці.



Як повідомляв УНН, троє молодих людей до смерті забили пенсіонера в Дніпропетровській області.



