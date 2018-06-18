Поліція сьогодні вручить підозри молодикам, які побили відвідувача столичного супермаркету
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція сьогодні має намір вручити підозри молодикам, які побили відвідувача столичного супермаркету у Шевченківському районі. Про це УНН повідомили у Шевченківському управлінні поліції.
"Сьогодні їм планується вручення підозри", - сказали у поліції, не уточнивши водночас за якою статтею кваліфікуються дії підозрюваних.
Нагадаємо, на минулому тижні поліція затримала двох із трьох молодих людей, які по-звірячому побили покупця супермаркету на столичній Лук'янівці.
Як повідомляв УНН, троє молодих людей до смерті забили пенсіонера в Дніпропетровській області.