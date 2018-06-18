Полиция сегодня вручит подозрения мужчинам, избившим посетителя столичного супермаркета
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полиция сегодня намерена вручить подозрения молодым людям, которые избили посетителя столичного супермаркета в Шевченковском районе. Об этом сообщили УНН в Шевченковском управлении полиции.
"Сегодня им планируется вручение подозрения", - сказали в полиции, не уточнив одновременно по какой статье квалифицируются действия подозреваемых.
Напомним, на прошлой неделе полиция задержала двух из трех молодых людей, которые зверски избили покупателя супермаркета на столичной Лукьяновке.
Как сообщал УНН, трое молодых людей до смерти забили пенсионера в Днепропетровской области.