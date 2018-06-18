Полиция сегодня вручит подозрения мужчинам, избившим посетителя столичного супермаркета

"Сегодня им планируется вручение подозрения", - сказали в полиции, не уточнив одновременно по какой статье квалифицируются действия подозреваемых.



Напомним, на прошлой неделе полиция задержала двух из трех молодых людей, которые зверски избили покупателя супермаркета на столичной Лукьяновке.



Как сообщал УНН, трое молодых людей до смерти забили пенсионера в Днепропетровской области.



