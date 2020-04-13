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Поліція склала 814 протоколів за порушення карантину у Києві - Кличко

Поліція склала 814 протоколів за порушення карантину у Києві - Кличко

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. В столиці правоохоронці склали вже 814 адмінпротоколів за порушення режиму обмежень, запровадженого для запобігання розповсюдження COVID-19. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“Цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті, патрулювали парки, сквери, публічні місця. За інформацією моніторингового центру КМДА з протидії розповсюдженя COVID-19, поліція склала вже 814 протоколів щодо порушників обмежень”, — сказав Кличко.

З його слів, з них 91 за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів, 21 — за перебування групою більше двох осіб, 26 — за відвідування парків та скверів, сім — за відвідування спортивних і дитячих майданчиків, 66 протоколів — за порушення правил самоізоляції.

“У бюджет з порушників через суди стягнуто понад 150 тис. грн”, — додав міський голова.

Як повідомляв УНН, у Києво-Печерській лаврі вже понад 90 випадків COVID-19.

Українські Національні Новини

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