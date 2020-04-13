Полиция составила 814 протоколов за нарушение карантина в Киеве - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В столице правоохранители составили уже 814 админпротоколов за нарушение режима ограничений, введенного для предотвращения распространения COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
“В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе, патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространенных COVID-19, полиция составила уже 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений”, — сказал Кличко.
По его словам, из них 91 за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, 21 — за пребывание группой более двух человек, 26 — за посещение парков и скверов, семь — за посещение спортивных и детских площадок, 66 протоколов — за нарушение правил самоизоляции.
“В бюджет с нарушителей через суды взыскано свыше 150 тыс. грн”, — добавил мэр.
Как сообщал УНН, в Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19.