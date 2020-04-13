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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 30346 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 39143 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Полиция составила 814 протоколов за нарушение карантина в Киеве - Кличко

Полиция составила 814 протоколов за нарушение карантина в Киеве - Кличко

Киев  •  УНН

 • 9884 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В столице правоохранители составили уже 814 админпротоколов за нарушение режима ограничений, введенного для предотвращения распространения COVID-19. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

“В эти выходные правоохранители несли усиленную службу в городе, патрулировали парки, скверы, публичные места. По информации мониторингового центра КГГА по противодействию распространенных COVID-19, полиция составила уже 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений”, — сказал Кличко.

По его словам, из них 91 за пребывание в общественных местах без масок или респираторов, 21 — за пребывание группой более двух человек, 26 — за посещение парков и скверов, семь — за посещение спортивных и детских площадок, 66 протоколов — за нарушение правил самоизоляции.

“В бюджет с нарушителей через суды взыскано свыше 150 тыс. грн”, — добавил мэр.

Как сообщал УНН, в Киево-Печерской лавре уже более 90 случаев COVID-19.

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