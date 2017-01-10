Поліція Сінгапуру депортувала двох причетних до тероризму жінок
Київ • УНН
КИЇІ. 10 січня. УНН. Влада Сінгапуру депортували з країни двох жінок, які працювали в місцевих сім'ях помічницями по господарству, у зв'язку з підозрами в причетності до терористичної діяльності, передає УНН з посиланням на The Straits Times.
За словами міністра внутрішніх справ і юстиції К. Шанмугама, загальне число громадянок інших країн, які працювали в республіці і виселених владою за причетність до екстремізму, складає 7 осіб. За його словами, “всі вони були завербовані через інтернет”.
Незважаючи на те, що поліція не вважає їх винними в безпосередній підготовки терактів на території Сінгапуру, “жінки становили потенційну загрозу, оскільки дотримувалися радикальної ідеології”, зазначив міністр.
Влада не повідомили національність іноземних працівниць. Між тим раніше стало відомо, що арештована в Індонезії 27-річна Діана Юлія Нові працювала нянею в Сінгапурі в 2008-2009 роках. Поліція встановила, що жінка готувалася стати смертницею і привести в дію потужний вибуховий пристрій біля президентського палацу в Джакарті в грудні минулого року.
В даний час у республіці працюють приблизно 237 тис. жінок в якості хатніх робітниць, переважно вони приїжджають з Індонезії, М’янми і Філіппін.