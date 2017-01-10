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Полиция Сингапура депортировали двух причастных к терроризму женщин

Полиция Сингапура депортировали двух причастных к терроризму женщин

Киев • УНН

 • 18390 просмотра

КИИИ. 10 января. УНН. Власти Сингапура депортировали из страны двух женщин, которые работали в местных семьях помощницами по хозяйству, в связи с подозрениями в причастности к террористической деятельности, передает УНН со ссылкой на The Straits Times.

По словам министра внутренних дел и юстиции К. Шанмугамом, общее число гражданок других стран, которые работали в республике и выселенных властями за причастность к экстремизму, составляет 7 человек. По его словам, "все они были завербованы через интернет".

Несмотря на то, что полиция не считает их виновными в непосредственной подготовки терактов на территории Сингапура, "женщины составляли потенциальную угрозу, поскольку придерживались радикальной идеологии", отметил министр.

Власть не сообщили национальность иностранных работниц. Между тем ранее стало известно, что арестованная в Индонезии 27-летняя Диана Юлия Новые работала няней в Сингапуре в 2008-2009 годах. Полиция установила, что женщина готовилась стать смертницей и привести в действие мощное взрывное устройство у президентского дворца в Джакарте в декабре прошлого года.

В настоящее время в республике работают примерно 237 тыс. женщин в качестве домработниц, в основном они приезжают из Индонезии, Мьянмы и Филиппин.

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