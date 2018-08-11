Поліція шукає відео смертельної ДТП у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Поліція розшукує свідків смертельної дорожньо-транспортної пригоди на трасі “Харків-Сімферополь” у Запорізькій області, внаслідок якої загинуло шестеро осіб. Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Запорізької області, передає УНН.
“З метою об’єктивного неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин ДТП, яка сталася 10 серпня близько 14:30 на автошляху "Харків-Сімферополь" біля села Каменське, поліцейські звертаються до громадян із проханням, якщо ви маєте будь-які відеозаписи з приводу цієї події, зверніться по телефону або в інший зручний для вас спосіб. Анонімність гарантується”, - зазначили у поліції.
Нагадаємо, 10 серпня 2018 року на трасі “Харків-Севастополь” у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля “КамАЗ” з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми.
Вчора ввечері правоохоронці затримали водія “КамАЗу”. Згодом водію вантажівки було повідомлено про підозру.