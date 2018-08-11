Полиция ищет видео смертельного ДТП в Запорожской области

"С целью объективного непредвзятого расследования и установления всех обстоятельств ДТП, произошедшего 10 августа около 14:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское, полицейские обращаются к гражданам с просьбой, если у вас есть какие-либо видеозаписи по поводу этой события, обратитесь по телефону или в другой удобный для вас способ. Анонимность гарантируется", - отметили в полиции.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Позже водителю грузовика было сообщено о подозрении.