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Полиция ищет видео смертельного ДТП в Запорожской области

Киев • УНН

 • 10435 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области, в результате которого погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.

Полиция ищет видео смертельного ДТП в Запорожской области

"С целью объективного непредвзятого расследования и установления всех обстоятельств ДТП, произошедшего 10 августа около 14:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское, полицейские обращаются к гражданам с просьбой, если у вас есть какие-либо видеозаписи по поводу этой события, обратитесь по телефону или в другой удобный для вас способ. Анонимность гарантируется", - отметили в полиции.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Позже водителю грузовика было сообщено о подозрении.

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