Полиция ищет видео смертельного ДТП в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП на трассе "Харьков-Симферополь" в Запорожской области, в результате которого погибли шесть человек. Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Запорожской области, передает УНН.
"С целью объективного непредвзятого расследования и установления всех обстоятельств ДТП, произошедшего 10 августа около 14:30 на автодороге "Харьков-Симферополь" возле села Каменское, полицейские обращаются к гражданам с просьбой, если у вас есть какие-либо видеозаписи по поводу этой события, обратитесь по телефону или в другой удобный для вас способ. Анонимность гарантируется", - отметили в полиции.
Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.
Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Позже водителю грузовика было сообщено о подозрении.