Поліція шукає дігерів, які пробралися до тунелю метро
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Правоохоронці встановлюють осіб, які проникли до тунелю метро і записали це на відео. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Харківській області.
"Інформацію про подію внесли до Журналу єдиного обліку правопорушень. Наразі з'ясовуються всі обставини події та встановлюються особи", – зазначили в поліції.
Зазначимо, що 23 листопада на відеохостингу Youtube було опубліковано відео, на якому двоє юнаків пробралися до тунелю метро і бігали по коліях. Як йдеться у підписі до відео, потрапити до тунелю дігерам вдалося через вуличну вентиляцію на станції "Перемога". Стверджується, що під час своєї "подорожі" вони зустріли працівників метро, однак юнакам вдалося втекти.
Нагадаємо, у харківському метро потяг збив 80-річного чоловіка, який потрапив до тунелю. За порушення правил безпеки руху, внаслідок якого загинула людина, судитимуть диспетчера підземки.