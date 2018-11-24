Полиция ищет диггеров, которые проникли в тоннель метро
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правоохранители устанавливают лиц, которые проникли в тоннель метро и записали это на видео. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета правонарушений. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия и устанавливаются лица", – отметили в полиции.
Отметим, что 23 ноября на видеохостинге Youtube было опубликовано видео, на котором двое юношей пробрались в тоннель метро и бегали по рельсам. Как говорится в подписи к видео, попасть в тоннель диггерам удалось через уличную вентиляцию на станции "Победа". Утверждается, что во время своего "путешествия" они встретили работников метро, однако юношам удалось убежать.
Напомним, в харьковском метро поезд сбил 80-летнего мужчину, который попал в тоннель. За нарушение правил безопасности движения, в результате которого погиб человек, будут судить диспетчера подземки.