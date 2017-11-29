Поліція ще не встановила зловмисників, які розстріляли авто Осмаєва і Окуєвої

“Злочинці, які вчинили правопорушення — вбивство громадянки Окуєвої — не затримані і не встановлені”, — сказав голова Нацполіції.

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Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ та повідомила, що розцінює вбивство як замовне.