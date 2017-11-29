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Поліція ще не встановила зловмисників, які розстріляли авто Осмаєва і Окуєвої

Київ • УНН

 • 12725 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Національна поліція України поки що не встановила зловмисників, які розстріляли автомобіль добровольців Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої під Києвом. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.

“Злочинці, які вчинили правопорушення — вбивство громадянки Окуєвої — не затримані і не встановлені”, — сказав голова Нацполіції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У мережі з'явилося фото обстріляного автомобіля Окуєвої

Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ та повідомила, що розцінює вбивство як замовне.

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