Поліція ще не встановила зловмисників, які розстріляли авто Осмаєва і Окуєвої
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Національна поліція України поки що не встановила зловмисників, які розстріляли автомобіль добровольців Адама Осмаєва та Аміни Окуєвої під Києвом. Про це сьогодні сказав на прес-конференції голова Національної поліції України Сергій Князєв, передає кореспондент УНН.
“Злочинці, які вчинили правопорушення — вбивство громадянки Окуєвої — не затримані і не встановлені”, — сказав голова Нацполіції.
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Як повідомляв УНН, 30 жовтня близько 20:00 невідомі особи із кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха на Київщині розстріляли автомобіль. Було вбито Аміну Окуєву і поранено у ногу Адама Осмаєва.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч.2 ст.115 ККУ та повідомила, що розцінює вбивство як замовне.