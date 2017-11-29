Полиция еще не установила преступников, которые расстреляли авто Осмаева и Окуевой

"Преступники, совершившие правонарушения - убийство гражданки Окуевой - не задержаны и не установлены", - сказал глава Нацполиции.

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Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Было убито Амину Окуеву и ранено в ногу Адама Осмаева.

Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.