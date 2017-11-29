Полиция еще не установила преступников, которые расстреляли авто Осмаева и Окуевой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Национальная полиция Украина пока не установила злоумышленников, которые расстреляли автомобиль добровольцев Адама Осмаева и Амины Окуевой под Киевом. Об этом сказал на пресс-конференции председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.
"Преступники, совершившие правонарушения - убийство гражданки Окуевой - не задержаны и не установлены", - сказал глава Нацполиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В сети появилось фото обстрелян автомобиль Окуевой
Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Было убито Амину Окуеву и ранено в ногу Адама Осмаева.
Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.