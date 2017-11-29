Полиция еще не установила преступников, которые расстреляли авто Осмаева и Окуевой

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71884 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58940 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66890 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 75089 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116033 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114618 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142609 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107354 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108782 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113345 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Актуальное
Полиция еще не установила преступников, которые расстреляли авто Осмаева и Окуевой

Полиция еще не установила преступников, которые расстреляли авто Осмаева и Окуевой

Киев  •  УНН

 • 12724 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Национальная полиция Украина пока не установила злоумышленников, которые расстреляли автомобиль добровольцев Адама Осмаева и Амины Окуевой под Киевом. Об этом сказал на пресс-конференции председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент УНН.

"Преступники, совершившие правонарушения - убийство гражданки Окуевой - не задержаны и не установлены", - сказал глава Нацполиции.

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Как сообщал УНН, 30 октября около 20:00 неизвестные лица из кустов на автодороге вблизи железнодорожной станции Глеваха Киевской области расстреляли автомобиль. Было убито Амину Окуеву и ранено в ногу Адама Осмаева.

Полиция возбудила уголовное производство по ч.2 ст.115 УК и сообщила, что расценивает убийство как заказное.

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