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Поліція розслідує підпал храму в Оболонському районі Києва

Поліція розслідує підпал храму в Оболонському районі Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У ніч з 9 на 10 березня в Оболонському районі Києва невідомі влаштували пожежу в храмі Преображення Господнього КП УПЦ. Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі поліції Києва.

"До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Автозаводській горить храм, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також наряд патрульних. Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що всередину приміщення невідомі кинули пластикову пляшку з займистою речовиною, в результаті загорілися стіни та дах храму. Речові докази вилучені і направлені на експертизу. Причину пожежі також встановить експертиза", - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).

Раніше про підпал храму заявили у Київській митрополії УПЦ МП. 

Українські Національні Новини

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