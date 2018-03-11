Поліція розслідує підпал храму в Оболонському районі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У ніч з 9 на 10 березня в Оболонському районі Києва невідомі влаштували пожежу в храмі Преображення Господнього КП УПЦ. Інформацію про це УНН підтвердили у прес-службі поліції Києва.
"До поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Автозаводській горить храм, на місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, а також наряд патрульних. Поліцейські, які прибули на місце, з'ясували, що всередину приміщення невідомі кинули пластикову пляшку з займистою речовиною, в результаті загорілися стіни та дах храму. Речові докази вилучені і направлені на експертизу. Причину пожежі також встановить експертиза", - повідомили у поліції.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна).
Раніше про підпал храму заявили у Київській митрополії УПЦ МП.