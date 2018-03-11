Полиция расследует поджог храма в Оболонском районе Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В ночь с 9 на 10 марта в Оболонском районе Киева неизвестные устроили пожар в храме Преображения Господня КП УПЦ. Информацию об этом УНН подтвердили в пресс-службе полиции Киева.
"В полицию поступило сообщение, что на улице Автозаводской горит храм, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, а также наряд патрульных. Полицейские, прибывшие на место, выяснили, что внутрь помещения неизвестные бросили пластиковую бутылку с горючим веществом, в результате загорелись стены и крыша храма. Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Причина пожара также установит экспертиза", - сообщили в полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Ранее о поджоге храма заявили в Киевской митрополии УПЦ МП.