Поліція розслідує підпал елітного позашляховика в Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Вночі на вулиці Княгині Ольги в Рівному загорівся BMW X5, який належить 52-річному підприємцю. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
За фактом умисного пошкодження майна порушене кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу.
“Власник пояснив, що не підозрює нікого, хто міг би бажати йому зла”, — зазначили в поліції.
Поки пожежники ліквідували займання вогонь знищив кузов та салон іномарки. Власник оцінює збитки у 300 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, 23 лютого в рівному підпалили два автомобілі батьків судді Рівненського обласного апеляційного господарського суду.