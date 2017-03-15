Поліція розслідує підпал елітного позашляховика в Рівному

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РІВНЕ-КИЇВ. 15 березня. УНН. Вночі на вулиці Княгині Ольги в Рівному загорівся BMW X5, який належить 52-річному підприємцю. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

За фактом умисного пошкодження майна порушене кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу.

“Власник пояснив, що не підозрює нікого, хто міг би бажати йому зла”, — зазначили в поліції.

Поки пожежники ліквідували займання вогонь знищив кузов та салон іномарки. Власник оцінює збитки у 300 тисяч гривень.

Як повідомляв УНН, 23 лютого в рівному підпалили два автомобілі батьків судді Рівненського обласного апеляційного господарського суду.

Українські Національні Новини

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